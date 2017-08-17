Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arturo Mina Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un River Plate forması giyen 27 yaşındaki Ekvator milli takım stoperi Arturo Mina ile her konuda anlaştığı, tecrübeli oyuncunun birkaç gün içerisinde Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 01:15
Arturo Mina Yeni Malatyaspor'da

Stopere tecrübeli bir ismi almak için uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların Ekvator milli takım stoperi Arturo Mina ile prensipte anlaştığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelerek, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

27 yaşındaki Ekvador Río Verde doğumlu ve 1,90 metre boyundaki Arturo Mina’nın River Plate ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 01:15
  1. arturo mina
  2. Yeni Malatyaspor
  3. River Plate
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    17 Ağustos depreminde gizlenen gerçekler!
    1. 17 Ağustos depreminde gizlenen..
    2. 17 Ağustos 1999 depremini unutmadık!
    3. ABD'nin deprem silahı HAARP 17 Ağustos..
    4. 17 Ağustos'ta yaşanmış acı bir hikaye...
    5. Depreme karşı kentsel dönüşüme hızla..
    6. Beşiktaş-Bursaspor maçı için flaş karar
    7. Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel..
    8. Selçuk İnan, bedavaya Beşiktaş'a!
    9. Arturo Mina Yeni Malatyaspor'da
    10. Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf.....
    11. Türkiye ona ağlarken Yurt Gazetesi..
    12. İkinci el otomobil satışında yeni dönem
    13. Başakşehir turu zora soktu
    14. Kararını sosyal medya hesabından..
    15. Darbe sanığı, Fetullah Gülen'e..
    16. Bedelli askerlikte son durum ne? 2017..
    17. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde..
    18. İdari tatil nedir? İdari izin kimleri..
    19. İşçileri taşıyan pat pat devrildi
    20. Yangın merdiveninden girdiklerinde acı..
    AK Partili Selçuk Özdağ: Saadet Partisi ile barışmalıyız
    AK Partili Selçuk Özdağ: Saadet Partisi ile barışmalıyız
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Silivri Cezaevi çevresinde 'Haberci kuş' yakalandı
    Silivri Cezaevi çevresinde 'Haberci kuş' yakalandı
    O isim AK Parti'deki görevinden istifa etti
    O isim AK Parti'deki görevinden istifa etti