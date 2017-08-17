Arturo Mina Yeni Malatyaspor'da

Stopere tecrübeli bir ismi almak için uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların Ekvator milli takım stoperi Arturo Mina ile prensipte anlaştığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelerek, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

27 yaşındaki Ekvador Río Verde doğumlu ve 1,90 metre boyundaki Arturo Mina’nın River Plate ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





