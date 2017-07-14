Artık yemek için daha fazla nedeniniz var!

Kiraz, C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından iyi bir kaynağa sahip. Uzmanlar, sindirim sorunu yaşayanlara kiraz tüketmelerini önerirken; diğer yararlarını da şöyle sıralıyor…

Kirazın yararları:

-Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar.

-Kalp ve damar sağlığını korur.

-Hafıza sorunlarını giderir.

-Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır.

-Diyabet riskini düşürür.

-Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur.

-Yatmadan birkaç saat önce kiraz yerseniz eksik melatonin tamamlanır ve uykuya geçiş kolaylaşır.

Kirazın sadece kendisi değil, sapı da çok faydalı… Çöpe attığınız kira sapını kaynatıp, çayını yaparsanız sağlığınız açısından oldukça olumlu geri dönüşler alabilirsiniz.

Peki kiraz sapı ne işe yarar?

-Kolesterole iyi gelir

- İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu enfeksiyonlarını engellemek için çok yararlıdır

-Vücuttan ödem atar.

Kiraz çekirdeği yağının faydaları

Eğer doğal olanı bulunursa, kiraz çekirdeği yağının da cilt için çok faydası vardır. Masaj yolu ile sürüldüğü takdirde hem yaşlanmayı geciktirir hem de ciltte tonik etkisi sağlar. Aynı zamanda eklem ağrılarının giderilmesi ve iltihapların iyileştirilmesi için de kiraz çekirdeği yağı kullanılabilir.

Bu kadar çok faydası olan kirazın zararları var mıdır?

Kirazın etkili bir zararı yoktur ancak gereğinden fazla tüketmek bireylerde yan etkilere neden olabilir. İshal ve mide ekşimesi gibi durumlar yaratan aşırı kiraz tüketimi aynı zamanda bazı bireylerde alerjik reaksiyonlar da gösterebilir. Mutlaka gerektiği kadar tüketilmelidir.