Antalya’da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’ndeki bir otelin konferans salonunda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, bu güzel akşamda sizlerle birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Türkiye için hayati derecede önemli olan referandum öncesi kendi köyünde hemşerileriyle olmak istediğini aktaran Çavuşoğlu,” 15 yıl devletimiz, milletimiz için çok önemli dönüm noktalarında hep birlikte olduk.Alanyalılar vatanını milletini her şeyin üstünde tutar. Böyle bir Alanya ve Antalya’ya hizmet etmekten onur duyuyoruz. Çok güzel hizmetler yaptık. Sağ olsun Alanya’ da bizi yalnız bırakmadı” dedi.

“Sistemi güçlendirmek lazım”

Güçlü Türkiye’nin geldiğini belirten Çavuşoğlu,” Bu millet kendine geldi. Bu millet ne olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Tüm bunları yaptık ama kolay olmadı. En son 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulundular ama biz eğilmedik. Artık Türkiye’nin sistemini güçlendirme vakti geldi.Kurulamayan hükümetler, araya giren darbeler, ekonomik ve siyasi güçlerle emekler heba oldu. O yüzden sistemi güçlendirmek lazım. Hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı sistemi aynı anda yürümez” diye konuştu.

“Okuldalakabım ağaydı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan söylediğini vurgulayan Çavuşoğlu şunlar söyledi:”CHP yalan fabrikası olmuş. Tutturmuşlar Cumhuriyet elden gidiyor. Sanki Cumhuriyetin tek sahibi kendileri, bunlar kendilerini hala tek parti döneminde sanıyor. Cumhuriyet gidiyor ama 100. yıl hedefine gidiyor. Bunlar millet bana yetki vermedi diyor. 100. yıl ile ilgili ne hedefin, projen var mı? Bunlar Cumhuriyetten geçinen asalaklar. Bu Cumhuriyet laik, senin laiklik anlayışında yasak var. Okulda başörtülüleri sokmadınız. Okulda yabancılara sakal bırakmak serbest bize yasaktı. Neymiş sembol olurmuş. O zaman bıyığı da yasakla. Bende inadına sakal bırakırdım. Kapıdaki görevlilerle aram iyiydi. Babamın gönderdiği salatalık ve domateslerden onlara ikram ederdim. Okulda da lakabım ağaydı. Yine babamın gönderdiği muz, salatalık ve domatesleri çocuklara dağıtırdım. Ben yasağa karşıyım” şeklinde konuştu.