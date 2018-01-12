Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Artık tamamen yasaklandı... Yeni dönem başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni İstanbul İmar Yönetmeliği bugün yürürlüğü giriyor.

12 Ocak 2018 Cuma 21:30
Artık tamamen yasaklandı... Yeni dönem başlıyor

İBB Meclisi’nde bugün oylanacak yeni yönetmelikle değişen maddelerin büyük bölümüne, daha önce uygulanmakta olan İstanbul İmar Yönetmeliği’nin lehine olan maddeler ilave edildi.

Bundan böyle İstanbul’daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken yönü, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartları getirilmesi oldu.

Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi.

EN KÜÇÜK DAİRE 1 ARTI 1 OLACAK

Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Bundan sonra en küçük daireler 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler getirildi. Buna göre uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.

Hürriyet

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 21:30
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. İstanbul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş İran açıklaması
    1. ABD'den flaş İran açıklaması
    2. Türkiye savunmada çağ atladı
    3. ABD'de kriz büyüyor! Büyükelçi istifa..
    4. Artık tamamen yasaklandı... Yeni dönem..
    5. Katar'ın hamlesi sonrası BAE'den..
    6. Tüm testler tamamlandı! Sıra seri..
    7. CHP'li İnce'den Cumhurbaşkanı..
    8. Ankara'dan ABD'nin uyarısına cevap
    9. ABD'ye rest çektiler: İstemiyoruz
    10. Bitcoin'de kritik uyarı: Aralık ayının..
    11. Van Persie'yi açıkladılar! İşte yeni..
    12. Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    13. ''Trump'ın İslam karşıtı düşünceleri..
    14. Hangi namazın kazası yoktur?
    15. Barcelona'dan Arda Turan açıklaması
    16. CHP yine bildiğiniz gibi... Tekme..
    17. Hemşireliğe taban puan önerisi
    18. 9 soruda yeni sistem ve ücreti
    19. Trump'tan geri vites: Ben öyle bir şey..
    20. Paris: Soyguncuları ile ilgili flaş..
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor