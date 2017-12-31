Artık serbest! ABD sapkınları orduya dolduruyor...

Biri Washington'da, diğeri Virginia'da yer alan iki federal temyiz mahkemesi, geçen hafta Trump yönetiminin sapkın trans bireylerin orduya katılmasını yasaklanmasını öngören kararını askıya aldı.

Mahkemeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sapkınların ABD ordusuna alınmasını yasaklayan kararını, Trump yönetimini temsil eden hiçbir yetkilinin katılmadığı duruşmalarda kaldırdı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, Konuyla ilgili yapılan araştırmalar ABD Savunma Bakanlığı tarafından gelecek haftalarda açıklanacak. Dolayısıyla, bu geçici temyiz başlamadan önce dava açılmak yerine yönetim, Savunma Bakanlığının incelemesini beklemeye karar verdi ve bu arada, "bölge mahkemesindeki başkanın yasal yetkisini savunmaya devam edecektir" dedi.

Halen orduda yer alan sapkınları savunan avukatlar, yönetimin kararlar hakkında Yargıtay Ceza Mahkemesi'ne itiraz etmesini beklediklerini ancak sonucun değişmeyeceğini söylediler.

Pentagon sözcüsü Heather Babb, Mahkeme kararı gereği Savunma Bakanlığı, başvuruda bulunan sapkınların işlemlerini 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla değerlendirmeye başlayacak dedi.