Yerli SİHA'lar 562 operasyonda 1853 terörist öldürdü

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında PKK’lıların, HDP ve CHP’nin karşı çıktığı yerli İHA ve SİHA’ların terörle mücadeledeki rolüne değindi.

İsrail’den alınan 'Heron'ların arızalı olduğu için geri verildiğini ve terörle mücadelede etkin bir biçimde kullanılamadığını belirten Tezel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın üretiminde büyük rol oynadığı yerli insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarının dokuz ayda 1853 terörist öldürdüğüne dikkat çekti ve ''Bize insansız hava aracı satmayan ya da çürüğünü satan ülkelere ne kadar teşekkür etsek azdır'' dedi.

İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;

''Türkiye'nin 2008 yılında İsrail'den aldığı insansız hava aracı Heron'lardan üçü Batman'da düşmüştü.

Daha sonra 10 Heron daha alındı. Ancak bunlardan da beşinin motorunun arızalı olduğu tespit edildi. İki Heron tamamen devre dışı kalırken, diğerleri bakım için İsrail'e gönderildi. Bakıma gönderilenler de bir türlü geri gelmedi... Başka ülkelerden de istediğimiz kalitede insansız hava aracı alamıyorduk. Büyük güçler, PKK ile mücadelede avantajlı duruma geçmemizi istemiyorlardı.

Sonra ne oldu? AK Parti, Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA ve İnsansız Hava Aracı İHA üretimini hızlandırmak için gaza bastı (…)

Şimdi gelinen sonuca bakıyoruz: Sadece dokuz ayda SİHA ve İHA'lar tarafından düzenlenen 562 operasyonda 1853 terörist öldürüldü. Büyük kayıp veren PKK eylem yapamaz hale geldi (…)

Artık PKK düşünsün! Bu arada bize insansız hava aracı satmayan ya da çürüğünü satan ülkelere ne kadar teşekkür etsek azdır.''