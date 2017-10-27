Yerli SİHA'lar 562 operasyonda 1853 terörist öldürdü
Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında yerli İHA ve SİHA’ların başarısına değindi ve PKK’nın artık eylem yapamaz hale geldiğini belirtti.27 Ekim 2017 Cuma 10:23
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında PKK’lıların, HDP ve CHP’nin karşı çıktığı yerli İHA ve SİHA’ların terörle mücadeledeki rolüne değindi.
İsrail’den alınan 'Heron'ların arızalı olduğu için geri verildiğini ve terörle mücadelede etkin bir biçimde kullanılamadığını belirten Tezel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın üretiminde büyük rol oynadığı yerli insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarının dokuz ayda 1853 terörist öldürdüğüne dikkat çekti ve ''Bize insansız hava aracı satmayan ya da çürüğünü satan ülkelere ne kadar teşekkür etsek azdır'' dedi.
İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;
''Türkiye'nin 2008 yılında İsrail'den aldığı insansız hava aracı Heron'lardan üçü Batman'da düşmüştü.
Daha sonra 10 Heron daha alındı. Ancak bunlardan da beşinin motorunun arızalı olduğu tespit edildi. İki Heron tamamen devre dışı kalırken, diğerleri bakım için İsrail'e gönderildi. Bakıma gönderilenler de bir türlü geri gelmedi... Başka ülkelerden de istediğimiz kalitede insansız hava aracı alamıyorduk. Büyük güçler, PKK ile mücadelede avantajlı duruma geçmemizi istemiyorlardı.
Sonra ne oldu? AK Parti, Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA ve İnsansız Hava Aracı İHA üretimini hızlandırmak için gaza bastı (…)
Şimdi gelinen sonuca bakıyoruz: Sadece dokuz ayda SİHA ve İHA'lar tarafından düzenlenen 562 operasyonda 1853 terörist öldürüldü. Büyük kayıp veren PKK eylem yapamaz hale geldi (…)
Artık PKK düşünsün! Bu arada bize insansız hava aracı satmayan ya da çürüğünü satan ülkelere ne kadar teşekkür etsek azdır.''
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BAHADIR ALİ YAĞMUR1 sa önce İnşallah. Abdo2 sa önce Heronlar komutan yahudi ilker başbuğ zamaninda alınıp kullanıldı. Tc nin parası çar cur edildi. ramazan öz2 sa önce boşuna dememişler kötü komşu insanı mal sahibi eder diye Atakan532 sa önce Yapsakta söylemezler. Ben yapıldığına inanıyorum.Biz kasırga roketini bile envartere girdikten 5 yıl sonra öğrendik altı üstü 120km bir roket olmasına rağmen düşün. Garip3 sa önce Onu sen yaparsin Inşallah Ahmet3 sa önce Çok doğru ve çok isabetli bir yazı olmuş. Vatanımız ve milletimiz var olsun Ali Veli3 sa önce Şimdi anlaşıldı CUMHURIYET H....LER PARTİSİ nin neden sihalara karşı olduğu terõristler darbe yiyince utanmadan sihalara karşı harekete geçtiler amerikayı avrupayı anlayabiliriz ama anamuhalefetin tepkisini anlamakta zorluk çekiyoruz hainsõzü hadi kalır Vatandas3 sa önce Bu ve diger düsman ülkeler öyle bize siki bir ambargo yapsalar äzellikle araba makina teknolojisinde sen seyret makina teknolojisi depar yapiyor Rabia Zafer 3 sa önce Sıra, Hidrojen Bombasında. HACI3 sa önce Ne yaparsanız yapın hepsine eyvallah.Ama atom bombasından daha güçlü bir silah yapmadıkça başımız her zaman dertte demektir.