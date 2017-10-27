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Yerli SİHA'lar 562 operasyonda 1853 terörist öldürdü

Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında yerli İHA ve SİHA’ların başarısına değindi ve PKK’nın artık eylem yapamaz hale geldiğini belirtti.

27 Ekim 2017 Cuma 10:23
Yerli SİHA'lar 562 operasyonda 1853 terörist öldürdü

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında PKK’lıların, HDP ve CHP’nin karşı çıktığı yerli İHA ve SİHA’ların terörle mücadeledeki rolüne değindi.

İsrail’den alınan 'Heron'ların arızalı olduğu için geri verildiğini ve terörle mücadelede etkin bir biçimde kullanılamadığını belirten Tezel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın üretiminde büyük rol oynadığı yerli insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarının dokuz ayda 1853 terörist öldürdüğüne dikkat çekti ve ''Bize insansız hava aracı satmayan ya da çürüğünü satan ülkelere ne kadar teşekkür etsek azdır'' dedi.

İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;

''Türkiye'nin 2008 yılında İsrail'den aldığı insansız hava aracı Heron'lardan üçü Batman'da düşmüştü.

Daha sonra 10 Heron daha alındı. Ancak bunlardan da beşinin motorunun arızalı olduğu tespit edildi. İki Heron tamamen devre dışı kalırken, diğerleri bakım için İsrail'e gönderildi. Bakıma gönderilenler de bir türlü geri gelmedi... Başka ülkelerden de istediğimiz kalitede insansız hava aracı alamıyorduk. Büyük güçler, PKK ile mücadelede avantajlı duruma geçmemizi istemiyorlardı.

Sonra ne oldu? AK Parti, Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA ve İnsansız Hava Aracı İHA üretimini hızlandırmak için gaza bastı (…)

Şimdi gelinen sonuca bakıyoruz: Sadece dokuz ayda SİHA ve İHA'lar tarafından düzenlenen 562 operasyonda 1853 terörist öldürüldü. Büyük kayıp veren PKK eylem yapamaz hale geldi (…)

Artık PKK düşünsün! Bu arada bize insansız hava aracı satmayan ya da çürüğünü satan ülkelere ne kadar teşekkür etsek azdır.''

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:23
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  8. Selçuk Bayraktar
  • BAHADIR ALİ YAĞMURBAHADIR ALİ YAĞMUR1 sa önce
    İnşallah.
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Heronlar komutan yahudi ilker başbuğ zamaninda alınıp kullanıldı. Tc nin parası çar cur edildi.
  • ramazan özramazan öz2 sa önce
    boşuna dememişler kötü komşu insanı mal sahibi eder diye
  • Atakan53Atakan532 sa önce
    Yapsakta söylemezler. Ben yapıldığına inanıyorum.Biz kasırga roketini bile envartere girdikten 5 yıl sonra öğrendik altı üstü 120km bir roket olmasına rağmen düşün.
  • GaripGarip3 sa önce
    Onu sen yaparsin Inşallah
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Çok doğru ve çok isabetli bir yazı olmuş. Vatanımız ve milletimiz var olsun
  • Ali VeliAli Veli3 sa önce
    Şimdi anlaşıldı CUMHURIYET H....LER PARTİSİ nin neden sihalara karşı olduğu terõristler darbe yiyince utanmadan sihalara karşı harekete geçtiler amerikayı avrupayı anlayabiliriz ama anamuhalefetin tepkisini anlamakta zorluk çekiyoruz hainsõzü hadi kalır
  • VatandasVatandas3 sa önce
    Bu ve diger düsman ülkeler öyle bize siki bir ambargo yapsalar äzellikle araba makina teknolojisinde sen seyret makina teknolojisi depar yapiyor
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Sıra, Hidrojen Bombasında.
  • HACIHACI3 sa önce
    Ne yaparsanız yapın hepsine eyvallah.Ama atom bombasından daha güçlü bir silah yapmadıkça başımız her zaman dertte demektir.
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