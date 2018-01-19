Artık pasaportlarda o dil yazılacak

Kazakistan’da 2025 yılına kadar Latin alfabesine aşamalı geçiş eylem planına göre, 2021 yılından başlayarak pasaportlar, kimlik kartları ve diğer belgelerinin Latin alfabesinde dağıtılması öngörülüyor.

Astana hükümeti tarafından yayınlanan belgede "Pasaportlar, kimlik kartları ve diğer belgeler devlet dili olan Kazak dilinde Latin harfleri ile yazılı halde verilecektir” denildi.

Belgede ayrıca yabancı ülkeler, dünyanın başkentleri, okyanuslar ve dünya siyasi haritasındaki diğer isimlerin de Latin alfabesinde yazılacağı belirtildi.