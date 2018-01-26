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Artık kur korkusu yaşamayacağız

İTO Başkanı Öztürk Oran, “TL’ye güvenip, TL ile borçlanacağız. Korkulu rüya da görmeyeceğiz Düzenleme şüphesiz bir rahatlama getirecek. Aynı zamanda herkes hesabını TL'ye göre düşünecek, tabiri caizse ‘ayağını yorganına göre uzatacak.” dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 09:21
Artık kur korkusu yaşamayacağız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Resmi Gazete’de yayınlanan dövizle borçlanmaya ilişkin düzenleme hakkında, “Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı. TL’ye güvenip, TL ile borçlanacağız. Dolayısıyla korkulu rüya da görmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Oran, yaptığı yazılı açıklamayla Resmi Gazete’de yayınlanarak 15 milyon doların altında döviz kredisi kullanmış firmaların dövizle borçlanmasına getirilen düzenleme için, “Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı. TL’ye güvenip, TL ile borçlanacağız. Dolayısıyla korkulu rüya da görmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Oran şunları kaydetti:

“Bu düzenleme şüphesiz bir rahatlama getirecek. Aynı zamanda herkes hesabını TL’ye göre düşünecek, tabiri caizse ‘ayağını yorganına göre uzatacak’. Orta ölçekli firmalar döviz borçlandım, kur yükseldi, servetimin bir kısmını kaybettim diye düşünmeyecek.
Bu düzenlemeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza, Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek’e ve kabine üyelerimize teşekkür ediyorum. Çünkü yeterli döviz geliri olmayan firmaların, gelirlerinin üzerinde borçlanmaya devam etmesi sorun oluşturuyordu. Yeni düzenleme, kredi bakiyesi 15 milyon doların altında bulunan firmalara borçlanmada bazı sınırlamalar getiriyor. Buna göre kullanılmak istenen döviz kredisi tutarı ve kredi bakiyenizin toplamı son üç yılda elde ettiğiniz döviz gelirini aşamayacak.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:21
  1. İstanbul Ticaret Odası
  2. İTO
  3. İTO Başkanı
  4. Öztürk Oran
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