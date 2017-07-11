Artık kimseye muhtaç değiller

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Koordinasyon Merkezi, ilk faaliyetlerine başladığından beri 1 yılı geride bıraktı. Bu süreçte ihtiyaç sahibi 1600 kişiye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Koordinasyon Merkezi, çaresizlere çare olmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın büyük önem verdiği proje kapsamında geçen yıldan itibaren, Denizli merkezinde günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları yerin temizlik ihtiyaçları karşılanıyor. Evde Bakım Koordinasyon Merkezi’nin 0 (258) 377 20 12 numaralı çağrı hattına 1 yıl içerisinde toplam 1943 başvuru yapıldı. Değerlendirilen başvurulardan sonra 1600 kişiye, ihtiyacına göre 15 gün, 1 ay ve 2 aylık periyotlarda 8.000 dolayında evde bakım hizmeti verildi. Bunun yanında 1.000'e yakın kişiye de kişisel bakım hizmeti verildi.

"Amacımız: Mutlu bir toplum, mutlu bir Denizli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım Koordinasyon Merkezinin çok önemsedikleri bir proje olduğunu belirterek, "Bu projeye sosyal belediyecilik felsefesinin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, nerede yardıma muhtaç bir vatandaşımız varsa, nerede bize ihtiyaç varsa gece gündüz demeden yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Kurduğumuz bu merkezle, yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz olup kişisel bakımı ve ev temizliğini yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim çalışma isteğimiz ve arzumuz, vatandaşlarımızın dualarıyla katlanarak artıyor. Biz istiyoruz ki, Denizli’de kimse 'ben yalnızım' demesin, 'benim derdim var' demesin, bilsin ki ona uzanacak bir el, yarasını saracak birileri var. Bütün mücadelemiz, mutlu bir toplum ve mutlu bir Denizli için…”