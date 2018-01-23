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‘Artık kimse ABD’yi ciddiye almaz’

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürerken, terör destekçisi ABD’yi uluslararası arenada zor günler bekliyor.

23 Ocak 2018 Salı 04:47
‘Artık kimse ABD’yi ciddiye almaz’

ABD’nin teröre bu kadar açık destek vermesini Akit için değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, şunları söyledi: “Önce Kuzey Irak’taki referandum, sonra Kudüs’ün İsrail başkanti olarak ilan edilmesi. Şimdi de PYD’ye destek krizi. Bunlar dünya politikalarını etkileyen bir süper gücün yapacağı hamleler değil. Bu tutarsız hamleler, ABD’yi ardı ardına zor duruma düşürüyor. Artık bu saatten sonra ABD’nin oluşturacağı terör listesini kimse ciddiye almaz. ABD’nin lobilerin para gücü, iktidara gelmek isteyenleri destekleyebilme gücü, Amerikan halkının amaçlarını göz ardı ederek, ABD’yi belli bir yöne doğru götürenler, uluslar arası alandaki bu karmaşanın getireceği felaketleri göğüslemek zorunda kalacaklar.”

MUHAMMET KUTLU / ANKARA

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 04:47
  1. Prof. Dr. Hasan Köni
  2. ABD
  3. PYD
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