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Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...

Irak ordusu, kuşatmanın üçüncü gününde terör örgütü DAEŞ'in elindeki Türkmen kentinde gedik açıldığını resmen duyurdu.

22 Ağustos 2017 Salı 12:48

Türkmen kenti Telafer'i kanlı terör örgütü DAEŞ'den kurtarmak için başlayan operasyonun üçüncü gününde büyük bir adım atıldı. Irak ordusu, Telafer'in batısındaki terör cephesinin yarıldığını resmen duyurdu.

Ordu birlikleri, kentin batısındaki mahallelerde teröristleri püskürttü ve ilçeye girmeye başladı.

Operasyonda, batı ve güney cephelerinde İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi de yer alıyor. Türkiye, sicili hayli kötü olan Haşdi Şabi'nin Türkmen kenti Telafer'e girmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Iraklı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda Haşdi Şabi'nin kent içine girmeyeceğini birçok kez duyurmuştu ancak şu anki durum belirsiz. Şii örgütün çok sayıda Sünni Iraklıyı yargısız infaz ettiği Birleşmiş Milletler raporlarına girmişti.

2 bin kadar militan var

Irak'ta en büyük ikinci kent Musul'un  DAEŞ'den geçen ay kurtarılmasıyla, sıra Telafer'e gelmişti. Haziran 2014'ten bu yana terör örgütünün eline geçen Telafer'de, yaklaşık 2 bin DAEŞ militanının bulunduğu tahmin ediliyor. Yerel kaynaklar, ilçede savaşan teröristler arasında çok sayıda yabancı militanın bulunduğunu ve ailelerinin de Telafer'de olduğunu aktarıyor.

DAEŞ'in kuzeydeki son toprak parçası

Telafer'in aylardır dış dünyayla bağlantısı kesilmiş halde. Daha önce Musul'la Suriye'yi birbirine bağlayan Telafer, bugün örgütün Irak'ın kuzeyinde kontrolünde tuttuğu tek toprak parçası.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, dün gece operasyonu duyururken teröristlere teslim olmaları çağrısını yapmış, aksi halde öleceklerini ilan etmişti.

Musul'un yaklaşık 60 kilometre batısında yer alan Telafer'e operasyon için haftalardır hazırlık yapılıyordu. ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon da savaşta yer alıyor.

30 bin insan kaçtı!

2010 sayımına göre savaştan önce 281 insanın yaşadığı Telafer'de nüfusun çoğunluğu Türkmen. İlçede ayrıca Araplar ve Kürtler de yaşıyor. Bugün ise ilçede yaklaşık 100 bin kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 30 binden fazla sivil Telafer'den kaçtı. BM, su ve gıdanın tükendiği kentten kaçanların cehennem gibi havada 20 saat kadar yolculuk yapmak zorunda kaldığını bildiriyor.

Türkiye, Telafer konusunda hayli hassas. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir tablonun ortaya çıkması halinde Ankara'nın harekete geçeceğini söylemişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 12:48
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