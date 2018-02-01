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Artık, “İthal etme, yerlisi üretiliyor” denilecek

İthal ürünler yerine yerli üretim malların tercih edilmesi için tedarikçilerle alıcılar arasında ürünlerin teknik özellikleri ve ebatları gibi konularda düzenli bilgi paylaşımının yapılabileceği bir platform kurulacak. Böylece, ithal ürün kullanan alıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içinden karşılayabilecek.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:39
Artık, “İthal etme, yerlisi üretiliyor” denilecek

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 2017-2019 dönemine ilişkin Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planı’ndan yaptığı derlemeye göre, ithal ürünler yerine yerli üretimin tercih edilmesi için sektörler arasında iş birliği imkanları artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) ilgili sivil toplum örgütleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katılımıyla ortak çalışma yapılacak. Tedarikçilerle kullanıcı sektörler arasında iş birliği imkanlarının geliştirilmesini sağlayacak bir platform kurulacak. Çalışmada, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle akademisyenler yer alacak. TOBB sektör meclisleri de sektörler arası iş birliği imkanlarını değerlendireceği bir rapor hazırlayacak.

Oluşturulacak platformda, tedarikçi sektörler ürettikleri ürünün kalitesi, standardı, ebadı gibi teknik özellikleri ya da ürün ve üretim süreçlerini geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında kullanıcı sektörleri düzenli aralıklarla bilgilendirecek. Böylece, yerli ürün hakkında daha önce yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle ithal ürüne yönelen kullanıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içi tedarik kaynaklarından karşılayabilecek. Kullanıcı sektörler de taleplerini üreticilere iletme imkanına sahip olacak.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 09:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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