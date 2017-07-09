Artık her şikayet edilen 'şüpheli' sayılmayacak

Hakkında şikayette bulunulan kişiler 'şüpheli' olarak değil 'şikayet edilen' olarak kayıtlara girecek, soruşturma aşamasına geçilmesi halinde 'şüpheli' sıfatı verilecek. Mevcut CMK'ya göre, 'içeriği hiçbir şekilde suç oluşturmayan veya soyut ve genel nitelikte, yer, zaman, olay belirtmeyen ihbar ve şikayetler için derhal soruşturmaya başlanması zorunluluğu' bulunuyor.

Şikayet edilen kişi hakkında soruşturma başlatılıyor ve bu kişi şüpheli sıfatıyla adliyeye getiriliyor. Soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlansa dahi UYAP'a 'şüpheli' olarak kaydediliyor.

Bu düzenlemenin, kişilerin 'lekelenmeme hakkı' ile bağdaşmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı yeni düzenleme yapılmasını kararlaştırdı. Bu düzenleme ile içeriği suç oluşturmayan veya soyut ve genel nitelikteki ihbar ve şikayetler için soruşturma öncesi bir değerlendirme mekanizması oluşturularak, soruşturma evresi başlatılmadan hukuki sonuca bağlanması sağlanacak.

Hakkında şikayette bulunulan kişiler 'şüpheli' olarak değil 'şikayet edilen' olarak kayıtlara girecek, soruşturma aşamasına geçilmesi halinde 'şüpheli' sıfatı verilecek.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan düzenleme ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının ardından TBMM gündemine getirilecek.