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E-ticaret sitelerine kayıt zorunluluğu geldi

Artık her önüne gelen E-Ticaret sitesi açamayacak. Söz konusu sitelere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne kayıt zorunluluğu getirildi.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:33
E-ticaret sitelerine kayıt zorunluluğu geldi

E-ticaret siteleri, aracı hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve bildirim yükümlülükleri hakkında tebliğ uyarınca, kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ile yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar ETBİS’e kayıt yaptıracaklar.

ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar; elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü ve ödeme yöntemleri ile ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü gibi konularda bildirimde bulunacak.

Bu bildirim, ETBİS’e kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde, elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim ise her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılacak.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi AŞ, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirecek.

Bu kuruluşların bildirim yükümlülüğü 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak. Aralık ayı itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar bildirim yükümlülüklerini 1 Aralık’tan itibaren 30 gün içinde yerine getirecekler.

VATANDAŞA KAYITLI SİTELER DUYURULACAK

Bakanlık yetkilileri, bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleri ile bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilerin “www.eticaret.gov.tr” adresinden yayınlanacağını belirterek, böylece internetten alışveriş yapan vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:33
  1. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
  2. Resmi Gazete
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