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Artık Erdoğan 'Cezaevinde gazeteci yok' diyemez!

Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında ''Türkiye’de gazeteciler hapse atılıyor'' diye yaygara koparanların Dursun Suna için hiçbir şey yapmadıklarına dikkat çekerek ''Sorun bu hokkabazlara: Dursun Suna için niye özgürlük istemiyorsunuz?'' dedi.

16 Ocak 2018 Salı 10:21
Artık Erdoğan 'Cezaevinde gazeteci yok' diyemez!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde sadece gazetecilik faaliyeti yaptığın için ‘özel hayatı ihlal’ ettiği gerekçesiyle mahkum edilen Dursun Suna’yı gündeme getirdi.

''Türkiye’de gazeteciler tutuklanıyor'' , ''Basın özgürlüğü kısıtlanıyor'' diyerek yırtınanların Dursun Suna için kıllarını bilr kıpırdatmamalarını eleştiren Karahasanoğlu ''Siz de haklısınız..Darbeci olmayan gazeteciye, niye sahip çıkasınız ki?'' diyerek tepki gösterdi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Akıl veren verene..

“Basın özgürlüğü kısıtlanıyor”muş.

“Gazeteciler hapse tıkılıyor”muş..

Oysa “Gazetecilik yaptığı için şu an cezaevinde olan kimse var mı” diye bana sorsalar..

“Gerçekten, gazetecilik yaptığı için cezaevinde olan tek kişi, Dursun Suna” derim..

“Ahmet Şık da cezaevinde, o gazeteci değil mi? .. Bilmem kim de gazetede çalışıyordu.. O da gazeteci değil mi?” diye soranlar çıkacak..

Cevabımız net:

“ABD’nin silah yüklü 4900 TIR’ını görmezden gelip.. MİT’in ‘insani yardım’ amaçlı 3 tane TIR’ına ‘Silah yüklü’ çarpıtmasını yaparak.. ‘DEAŞ’a gidiyordu’ çarpıtmasını yaparak kamuoyuna lanse eden.. Gazeteci değildir!”

Aynı kesim..

Mehmet Altan ile Şahin Alpay’ı da dillerine doladılar..

Basın özgürlüğü kalkanının arkasına geçip, “Tahliye edilmeleri gerekir” propagandası yapıyorlar..

Rıza Türmen’inden başlayın..
Metin Feyzioğlu’na kadar..

Destekçileri de o kadar fazla ki..

Şaşırır kalırsınız.

Kimi “Ben kendisini hiç sevmem ama” diye başlıyor..

Kimisi de “Hep farklı düşündük ama.. Tahliye olmaları gerekir” diye devam ediyor..

Yapılan açıklamaları okuduğunuzda..

Mendilleri elinize alıp, birini sıkmadan, diğerini ıslatacak kadar ağlayasınız gelir..

Bu şarlatanların derdi gerçekten gazetecilerin özgür olması ise..

Gerçekten basın hürriyetine inanıyorlarsa..

FETÖ ile darbe konusunda işbirliği yaptıkları için değil de, “Düşünce hürriyetine inandıkları için Ahmet Şık’a, Mehmet Altan’a, Şahin Alpay’a özgürlük istedikleri”ni sanıyorsanız..

Sorun bu hokkabazlara: “Dursun Suna için niye özgürlük istemiyorsunuz?”

Efendim, duyamadım cevabınızı?..

“Dursun Suna, mevcut hükümeti devirmek için bir haber yapmadı, dolayısı ile ona niye sahip çıkalım ki?” mi diyorsunuz?..

Siz de haklısınız..

Darbeci olmayan gazeteciye (...)

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:21
  1. Ali Karahasanoğlu yazıları
  2. Dursun Suna
  • müslimmüslim47 dk önce
    ne yapmış gazeteci onu da anlatsaydınız....
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