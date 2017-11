Artık dünya devleriyle aynı sahadayız

Türkiye’nin kendi otomobilini üretmesinin büyük önem arz ettiğini kaydeden siyasiler ve iş adamları, AK Parti önderliğindeki Türkiye’nin birçok rüyayı gerçeğe çevirmeye devam edeceğini belirterek, ülkemize karşı yürütülmek istenen teknolojik ambargonun da yıkılacağını kaydettiler.



AK PARTİ HER HAYALİ GERÇEKLEŞTİRECEK



AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye’nin daha birçok imkansız projeyi gerçeğe dönüştüreceğine dikkat çekerek, “Büyük bir mutluluk. Bir hayal gerçek olacak. Dünya Türkiye’nin gücünü görmüş olacak. Bu herhangi bir otomobil olmayacak. Dünya otomobilleri arasında kendine özgü bir yeri olan bir otomobil olacak. Dolayısıyla yeni Türkiye’nin de gücünü gösteren bir otomobil olacak” dedi. Türkiye’nin her şeyini kendisi üreten bir ülke haline geldiğini belirten Metiner, “Artık her şeyimizi kendimiz yapan ülkeye dönüşüyoruz. İnşallah bu atılımlar başka sahalarda da artarak devam edecek. Erbakan hocamızın projesiydi. Bunu tamamlamak bize nasip oldu. Bir sürü başka rüyalarımız projelerimiz var. İnşallah onları da bir bir gerçekleştireceğiz. AK Parti iktidarda olduğu sürece Türkiye kendi vatandaşları nezdinde hayallerini gerçekleştiren güçlü bir ülke, düşmanları nezdinde de bir kabus olacak” ifadelerini kullandı.



EMEĞİ GEÇENDEN ALLAH RAZI OLSUN



Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Sultanbeyli Belediyesi eski Başkanı Ali Nabi Koçak, bir an önce üretime geçilmesinin önemli olduğunu kaydederek, “Yapandan yaptırandan Allah razı olsun. Bunu da yaptıracakları mı ondan da endişeliyim. Onun için eli çabuk tutup, fazla bekletmeden işi bitirmek lazım diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



DÜNYA DEVLERİYLE BOY ÖLÇÜŞECEĞİZ



İşadamı Doğan Kasadolu, “Yıllar öncesi yapılması gereken bir atılım gerçekleşmiştir. Bundan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Dünya devleriyle aynı sahada mücadele edeceğiz. Bu teşebbüslerimiz FETÖ’cüler ve Roteryanlar tarafından engellendi. Amerika merkezli uluslararası çeteler tarafından yıllarca engellendi. Erbakan hoca döneminde yüzde yüz ürettiğimiz aracın benzinin vermemek suretiyle ıskartaya çıkardılar. Biz bu üstü örtülü ambargoyu delmiş olacağız. İhaneti engellemiş olacağız” şeklinde konuştu.



İŞ DÜNYASI HAREKETLENECEK



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan Allah razı olsun. Bu işe ön ayak oldu. Çok gecikilmiş bir projeydi. Ekonomik olarak hareketlenme sağlayacaktır. En önemlisi de özgüvenimiz artacaktır” dedi.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL