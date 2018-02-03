Artık dokunulacak! Torba yasada Adnan Oktar maddesi!
Yeni torba yasada, yaptığı sapkın yayınlarla vatandaşların tepkisini çeken Adnan Oktar'ın yayınlarıyla ilgili bir madde de yer aldı.03 Şubat 2018 Cumartesi 11:31
Yeni Torba yasayla beraber Lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.
Söz konusu maddenin herkesimden büyük tepki alan bu grubun yayınlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor.
RTÜK MÜDAHALE EDEMİYORDU
Son dönemde A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet RTÜK’e iletildi. A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar’ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.
YORUM YAZ
Daha fazla yorum göster
Kadir bashoruz36 dk önce Aykutun da damari kani belliki iyi insanlarda olacak camur insanlarda bu bizdeyil adalet yargilayacak ses cikarmazsan onlarda bu ulkede barinacak sahip cik ulkene kucuk olsada insani olduruyor kene yani akrep ahmet kemal40 dk önce bahaneye bak internetten yayın yaptığı için dokunulamıyormuş.. yayını yurt dışından değil istanbulda bir villadan yapıyor. engellemek istersen villayı basarsın yayın falan kalmaz hepsi durur. Allahın bir kulu 1 sa önce Bunlar ahlaksızlardan geri kalanlar. Hepsi yavaş yavaş temizlenmeli. İslamda böyle bir şey yok. İnşallah maşallah deyip islamı karalamak bunların hedefi. Güney Doğulu2 sa önce Sopığın savunucusu Aykut denilen sapık, sapıklığa gelince diliniz beş karış. Bütün sizin gibileri böyle yaparak ayaktasınız. İdam masaya gelince hesabınızı düreceğiz sizlerin. Sapık.. Güney Doğulu2 sa önce Sopığın savunucusu Aykut denilen sapık, sapıklığa gelince dilini beş karış. Bütün sizin gibileri böyle yaparak ayaktınız. İdam masaya gelince hesabınızı düreceğiz sizlerin. Sapık.. Vatan sever2 sa önce AykutDenen şahıs ne o rahatsız olmuşsunNedir rahatsızlığın . serkan2 sa önce aykutcuğum adnan abinmi gönderdi seni ? murat2 sa önce aykut efendi sanada el atıcaz meraklanma oraya buraya el atsınlar diye oy veriyoruz ve sorgulıyıcazda sen neden rahatsız oldun yani seni gıdıklayan ne kedicikler gözüne hoşmu geliyor.. Kadir bashoruz2 sa önce O kadar protosto vardi ne oldu akit vakit sayisi 50 olmustu neden bastan basladin tempo guzeldi niye yavasladin ne soylersen soyle insanin icinde olmali memleketyurekli insandan olmali ki ben guveneyim bir ormana girdigimde hep hayvan gelir aklima sehirde medeni ormandan bir bakima tahsilleriyle magrur olanlar iste bunlar sizin eserinizmi demeliyiz Abdo2 sa önce .... Bir şu sapık yahudi adama dokunamiyor gücü yetmiyor. Bu öyle one minute demeye benzemez içimizdeki Yahudiler boğar adamı. İpler onların elinde