Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Artık devir değişiyor! Tek tuşa basmak yetecek

Bir girişim firması tarafından üretilen yeni nesil dijital ayakkabılar, teknolojik özellikleriyle akıllı telefonlarla yarışıyor.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:04
Artık devir değişiyor! Tek tuşa basmak yetecek

Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı evlerden sonra, "akıllı ayakkabılar" da günümüz dijital dünyasına giriş yaptı. Amerikalı girişim firması ShiftWear tarafından tasarlanan akıllı ayakkabılar, dijital ekranıyla akıllı telefonları aratmıyor.

Telefona yüklenen uygulama aracılığıyla desen ve renk dükkanındaki istenilen desen seçilebiliyor. Özel tasarım kaplamasıyla akıllı ayakkabı seçilen deseni hareket halindeyken ayakkabıya yansıtıyor. Su geçirmez özelliğe sahip ayakkabı kablosuz şarj edilebilirken, atılan adımları enerjiye çevirerek de şarj edilebiliyor.

Her adımda rengini ve desenini değiştirme özelliğine de sahip akıllı ayakkabılar 2017 yılı sonunda 250 dolardan satışa sunulacak.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:04
  1. Ayakkabı
  2. Telefon
  3. TEKNOLOJİ Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması!
    1. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    2. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    3. Amerika konut başlangıçlarında..
    4. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    5. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    6. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    7. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    8. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    9. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    10. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    11. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    12. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    13. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    14. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    15. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    16. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    17. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    18. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    19. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    20. Karamollaoğlu buyurdu! Böyle terör..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...