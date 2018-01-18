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Artık cebinizden daha az para çıkacak

Türkiye'de binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden sağlanacak enerjiyle tüketicilerin elektrik faturaları azalacak.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:39
Artık cebinizden daha az para çıkacak

Türkiye'de binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden sağlanacak enerjiyle tüketicilerin elektrik faturaları azalacak.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kamuoyunda çatı mevzuatı olarak bilinen düzenlemeyle, binalarda kurulu gücü 3 kilovata kadar olan güneş enerjisi santralleri için doğrudan bağlantı görüşü ve çağrı mektubu oluşturulacak.

Uygulama sayesinde tüketici konumunda bulunan aboneler, binalarının çatı ve cephelerine yerleştirecekleri güneş panelleri ile elektrik üretebilecek. Böylece abonelerin enerji giderleri azalırken, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı da artacak.

Binalarda kurulacak santrallerin kurulu gücü en fazla 10 kilovat olacak. Santrallerin kapasitesi binanın bağlantı anlaşmasındaki tüketim gücünü geçmeyecek.

Başvuru süreci

Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretmek isteyen vatandaşlar, ilk olarak bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketine başvuracak. Başvurular, dağıtım şirketlerinin merkez ya da taşra birimine yapılabilecek.

Dağıtım şirketleri başvuruları aylık olarak alacak ve bir sonraki ayın 20'sine kadar sonuçlandıracak. Başvurular, trafo gücü ve tüketim güçlerine göre değerlendirilecek.

Projesi onaylanarak, kurulum ve geçici kabul işlemleri tamamlanan vatandaşlar, diğer lisanssız üretim faaliyetlerinden daha hızlı bir şekilde elektrik üretmeye başlayabilecek. Başvuru süreçleri dağıtım şirketlerinin internet sitelerinden takip edilebilecek.

İhtiyaç fazlası elektrik satılabilecek

Vatandaşlar binalarda ürettikleri elektriğin fazlasını mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için vergi mevzuatı uyarınca vatandaşların sattıkları elektrik miktarı üzerinden fatura kesmeleri gerekecek.

Söz konusu üretim metoduyla, binalarda öğle saatlerinde elektrik üretimine destek verilmesi ve talebin zirve yaptığı dönemlerde arzın dengelenmesi hedefleniyor.

Bir evin ortalama yıllık elektrik tüketimi 2 kilovatlık bir güneş panelinden karşılanabiliyor. Maliyeti yaklaşık 2 bin 500 dolar olarak hesaplanan santralin amortisman süresinin 8 yıl, kullanım ömrünün ise yaklaşık 30 yıl olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:39
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