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Peynir, yoğurt ve tereyağının fiyatı dudak uçuklatıyor

Çiğ süt fiyatına ağustosta 9 kuruşluk zam yapılırken, beyaz peynire kilogramı 5 TL, tereyağa 8.5 TL, yoğurt ise 1 TL zamlandı.

29 Ekim 2017 Pazar 13:30
Peynir, yoğurt ve tereyağının fiyatı dudak uçuklatıyor

Et fiyatlarını düşürmek için bu kadar çalışma yapılırken, market raflarında süt ve süt ürünlerinin bazılarının fiyatları uçtu. Ağustos ayında markalı bir peynirin kilogramı 33.1 TL’den satılırken, Ağustos ayında aynı ürünün fiyatı 36.5 TL’ye çıktı. Ekim ayı başında 37.5 TL’den satışa sunulan söz konusu ürün, 25 Ekim’de bir zam daha gördü ve 41.5 TL’ye kadar yükseldi. Çiğ süt fiyatlarına 9 kuruş zam yapılan ağustos ayından bu yana yapılan zam yüzde 13’ü aştı. Çiğ süt fiyatı ağustostaki zamın ardına 1.21 TL’den 1.30 TL’ye çıkmıştı.

TEREYAĞ VE YOĞURDA YÜZDE 20

Zam sadece peynirde yaşanmadı. Mart ayında 1 kilogram tereyağı büyük bir zincir markette 34.95 liradan satışa sunulurken, ağustos ayında 42.90 TL’ye çıktı. Ekim ayı başında 49 TL’yi gören 1 kilogram tereyağı fiyatı, son zamla birlikte 51.45 TL’yi gördü. Tereyağında ağustos ayından bu yana yaşanan artış yüzde 20’yi buldu. Zamlardan nasibini alan bir diğer süt ürünü ise yoğurt oldu. Martta 1 kilogramı 4.45 TL olan markalı yoğurdun fiyatı ağustos ayında 4.95 TL’ye yükseldi. Son zam ekim ayında yaşandı. Fiyat 5.99 TL’ye çıktı. Ağustostan ekime zam oranı yüzde 21 olarak gerçekleşti. Süt ürünlerinde zamlar ardı ardına gelirken, markalı süt fiyatlarında düşüş yaşandı. Büyük bir markanın 1 kilogramlık sütü mart ayında 3.95 TL’ye satılırken, ağustosta 3.35’e, ekim ayında ise 3.10 TL’ye geriledi. Fiyat düşüşü yüzde 7 oldu.

Markalı süt ürünlerinde büyük fiyat artışları olurken, market markalı ürünlerde fiyat düşüşü yaşandı. Bir marketin kendi adına ürettirdiği bir kilogram beyaz peynirin fiyatı mart ayında 11.25 TL, ağustosta 11.9 TL, ekimde ise 10.95 TL’den satışa sunuldu. Ağustostan ekime fiyat düşüşü yüzde 8’i geçti.

ÖZEL ÜRÜNLER ZAMLANDI

Fiyat artışlarının nedenini sorduğumuz Ulusal Süt Konseyi Başkanı ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı şunları söyledi: “Markalı ürünlerin pazar payları çok düşük. Biz de kurumsal yerlerin raf fiyatlarını takip ediyoruz. Buralarda market markalı ürünlerin fiyatlarına bakıyoruz. Zamlanan ürünleri ‘benim zevkim bu’ diyenler alabiliyor. Çünkü onlar özel ürünler. Markalara da ‘bu fiyata nasıl satarsın’ diyemeyiz.”

‘ZAMLARIN NEDENİ MARKETLER’

SÜT ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir başka sivil toplum örgütünün temsilcisi de zamların çoğunun süt ürünleri üreticilerinden kaynaklanmadığını, marketlerin zam yapmış olabileceğini savundu. Marketlerin fiyat politikalarının incelenmesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcisi, “Üreticiler marketlere sattıkları ürünlere zam yapamıyor. Çünkü çok büyük bir rekabet var. Böyle rekabet olunca da üreticiler marketlere ‘sen bu kadar zam yapıyorsun. Ben aynı fiyattan satmaya devam ediyorum. Böyle devam ederse sana ürün veremem’ deme lüksü yok. Burada marketlerin fiyat politikalarına bakılması gerekiyor. Bazı üreticiler de zam yapıyor olabilir. Ancak bunlara ‘sen bu fiyata satamazsın’ diyebilecek de bir kurum yok” ifadelerini kullandı.

Hürriyet

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 13:30
  1. peynir fiyatları
  2. tereyağı fiyatları
  3. süt ürünleri zammı
  • IyipartiliyizIyipartiliyiz1 sa önce
    Avrupada hem et hem sut urunleri bedava bizim fiyatlardan ucuz.ve avrupali 4.4 kati para kazaniyo turkten.yani 15 yildir bizi muhtac ettiler disariya.ama hersey iyi olacak.Allahin izni turk milletinin destegiyle
  • AkimAkim1 sa önce
    Yalancının
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Kardeş Hollanda'da maaşlar da Türkiye ile aynı mı? Gel buradaki maaşla almayı dene bakalım.
  • HarunHarun2 sa önce
    Hollandadayim dunyanin sut urunleri devlerinden biri tere yag bir yilda dort eurodan sekiz euroya firladi cin e ihrac ediliyormus dunyada tereyagi fiyatlari artti turkiye bence hala piyasanin altinda yiyor....
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