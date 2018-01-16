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Artık altın diye satılmayacak!

Elazığ Kuyumcular Odası Türkiye'de ilk olan bir uygulamayı hayata geçirdi. Altın fiyatına satılan değersiz boncuk taşlar artık altının gramından düşülerek alınıp satılacak. Buda dolayısıyla vatandaşa yansıyacak. Ucuz alınan bir ürün, vatandaşa da ucuz olarak satılacak.

16 Ocak 2018 Salı 07:50
Artık altın diye satılmayacak!

Altın takıların üzerinde bulunan taşların daha önceden altın diye satıldığını dile getiren Elazığ Kuyumcular Odası Fikret Çakmakcı, taşların bundan sonra altının gramından düşülüp o şekilde satılacağını söyledi. Elazığ Kuyumcular Odası, altın takılar üzerinde bulunan boncuk taşlarla ilgili yeni bir uygulama başlattı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye’de ilk olan uygulamada, kuyumcular altın üzerinde bulunan ve değersiz olan boncuk taşları altının gramından düşerek alıp, satacak. Önceden değersiz taşların altın fiyatına satıldığını aktaran Oda Başkanı Fikret Çakmakcı, artık barkod üzerinde taşın gramının yazılı olacağını ve vatandaşın alırken taşın gramını altından düşerek alacağını aktardı.

UCUZ SATILACAK

Cam diye tabir edilen taşların daha önceki uygulamada altın diye alındığını vurgulayan Fikret Çakmakcı, “Bu saatten sonra taşı altın diye almayacağız. Taşı normal altının gramından düşüp, sadece firmalara işçilik ödeyeceğiz. Buda dolayısıyla vatandaşa yansıyacak. Ucuz aldığımız bir ürünü, vatandaşa da ucuz olarak satacağız. Tek taş ve beş taşlarda da bu geçerlidir. Vatandaş kuyumcuda bir art niyet aramasın. Kuyumcu bu şekilde aldığı ürünü mecburen bu şekilde satıyordu. Taşlı ürün satışı yapan firmalara açtığımız savaşta bu saatten sonra taşın gramı altından düşülecek, işçiliğine yazılacak. Vatandaş tek taşı 50 lira, beş taşı ise 70 lira daha ucuz alacak. Bundan sonrada vatandaş sattığı taşlı ürünün taşını çıkarttırmadan satacak. Kuyumcu taşını çıkarıp alsa bile vatandaş herhangi bir zarara uğramayacak. Çünkü taşına para ödemeden alınmış bir ürün. Şuan Elazığ’da başlattık ve Türkiye’de de uygulamalar geçerlidir” dedi.

''CAMI ALTIN FİYATINA SATIYORDUK''

Minik ve küçük taşlarda böyle bir uygulamanın olmadığını hatırlatan Çakmakcı, “Sadece büyük taşlı ürünlerde geçerlidir. Vatandaş taşa para ödemeden alışverişini gönül rahatlığı ile yapacak. Camı altın fiyatına satıyorduk ve vatandaş tarafından tepki ile karşılanıyordu. Ama şimdi hem kendimizi koruma anlamında hem de vatandaşı koruma anlamından böyle bir çalışma başlattık. Bu çalışmada tüm illerin oda ve dernekleri tarafından benimsendi. Onlar da bu sisteme geçecekler. Vatandaşlar bundan sonra gönül rahatlığıyla alışverişini yapacak” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 07:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • EnverEnver52 dk önce
    Oyunun içinde oyun.Hem küçük büyük derken neler olduğu belli değil, hem de küçükler toplam da büyüklerden daha fazla gram toplar.Asıl altının gramı da taşın gramı da yazılmalı sadece altın gramına göre alış veriş olmalı.boncuğun da asla işçilik adı altında ücret alınmaması gerekir. Çünkü o boncuk olmasa o altına talep de olmayacağını, satılmasına sebep olan boncuğun da altın işçiliği içinde olduğunu kendileri de biliyor aslında ama sırf iki işçilikle yine haksız kazanç elde edilmiş oluyor.Altın işçiliğinde o taşın yerleştirilmesi var.,boncuğa ne işçilik yapılıyor değeri de para bile değil altına yansıtılan tüketiciden çıkan haksız soyulmadan başka bir şey değil.
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