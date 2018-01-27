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Artık ABD düşünsün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde Afrin harekatı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan operasyonun Afrin ile sınırlı kalmayacağı sinyalini verdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
Artık ABD düşünsün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son durumu aktarırken "Benim Mehmetçiğim İdlib'e yürüyecek inşallah" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

Bu Afrin operasyonu var ya, işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor. İşte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor, İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle. Gittim gördüm askerimizi, generallerimizi gördüm Allah'ımıza hamd olsun.

Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale getirildi. Bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecekler. Hepsi bunu ödeyecek. Onun için de bu mücadele kararlı bir mücadele.  

GENÇLERE TALİMAT VERDİ

En az bir yabancı dili mutlaka bileceksiniz. Kendi alanınızda dünyadakilerden asla geri kalmayacaksınız. En iyi mühendis, doktor, iktisatçı olacaksınız. Aynı zamanda ülkemizin tarihini, güncel gelişmeleri de ihmal etmeyeceksiniz. Tüm gençlerimizi AK Parti'de siyaset yapmaya davet ediyorum.

Yıllarca ülkemizde insanlara, özellikle de gençlere siyaset kötü bir uğraş gibi gösterilmeye çalışıldı. Hâlbuki siyaset, ülkenin geleceği için söz söyleme, fikir belirtme, irade ortaya koyma sanatıdır.

'İHTİYAÇ OLURSA AFRİN'E BERABER GİDECEĞİZ'

(AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları üyelerinin 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine) Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz."

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
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