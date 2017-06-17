Art arda depremlerle Ege beşik gibi sallanıyor!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan iki büyük deprem meydana geldi. Saat 22.33'te 4.1'le sallanan bölge, 22.50'de de 5,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremler birçok ilde hissedildi.

SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

5,5'lik depremin ardından bölgede kısa süreli ve düşük şiddetli çok sayıda sarsıntı meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremlerde can ve mal kaybı olmadı.