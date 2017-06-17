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Art arda depremlerle Ege beşik gibi sallanıyor!

Ege Denizi'nde 5,5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 22.33 ile 22.50'de yaşanan depremlerin yerin 12,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Bu depremlerin ardından çok sayıda küçük şiddetli sarsıntılar meydana geldi. Depremler birçok ilde hissedildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 23:14
Art arda depremlerle Ege beşik gibi sallanıyor!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan iki büyük deprem meydana geldi. Saat 22.33'te 4.1'le sallanan bölge, 22.50'de de 5,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremler birçok ilde hissedildi.

SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

5,5'lik depremin ardından bölgede kısa süreli ve düşük şiddetli çok sayıda sarsıntı meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 23:14
  1. deprem
  2. Ege Denizi
  3. ege
  • vatansevervatansever28 dk önce
    Depremler,olumu hatirlatir,sevdiklerini,canini,malini ,isini,vs kaybetme korkusu yasatir..bu dunyaya ait olmadigimizi da..sadece dunyalik yasamamamiz gerektigini de..ne mutlu ibret nazariyla bakanlara..allaha cc duam can ve mal kaybi yasanmamasidir..
  • ErsanErsan3 sa önce
    Mekkede vinc devrilince takdiri ihali izmirde deprem olunca gavur izmir.
  • İbrahim İbrahim 5 sa önce
    Belli ki hayatında hiç deprem görmemişsin. Allah sana iyilik versin. Umarım ki kanın bir gün düzelir.
  • DursunDursun6 sa önce
    Amsterdam da neden olmuyo
  • SaddamSaddam7 sa önce
    Izmirigavurlukta avrupa bile geçemez o yüzden
  • Ahmet MuratAhmet Murat11 sa önce
    O zaman Avrupa çok terbiyeli ve Allah'ın sevdiği kullar , orada hiç deprem olmuyor. Allah sanada biraz akıl verseydi iyi olurdu.
  • Ahmet MuratAhmet Murat11 sa önce
    Gavur Avrupa'da niye hiç deprem olmaz ?
  • Hasan AliHasan Ali11 sa önce
    Koskoca Türkiye'de sadece İzmirde mi zina yapılıyor ayrıca sadece İzmirde mi deprem oluyor. Bu nasıl cahilliktir. Bırak da deprem bilimcileri konuşsun.
  • ..........12 sa önce
    Ramazan ayıolmasına karşın çoğu oruçtutmayan kimse sokaklarda yemek yiyoriçiyor.Sen belki imansızlıgındanyadaimkansızlık(sokaktakalan)veyada mesebinden velevde hasta oldugundan kadından özür kanından dolayı oruç tutmuyor olabilirsin fakat tutanlara saygından ortada yiyipiçmez gizli yericersin
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