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Arslan’ın acı günü

Ziraat Katılım Bankası eski Genel Müdürü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın önceki gün vefat eden babası Ali Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

30 Ocak 2018 Salı 10:09
Arslan’ın acı günü

 85 yaşında olan Arslan, kalp yetmezliği rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılmıştı. Ali Arslan’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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