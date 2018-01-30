Arslan’ın acı günü

85 yaşında olan Arslan, kalp yetmezliği rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılmıştı. Ali Arslan’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı.