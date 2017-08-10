Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arsız manşet: Son umut Merkel!

Cumhuriyet gazetesi Almanya - Türkiye gerilimiyle ilgili umudunu Merkel'e bağladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:49
Arsız manşet: Son umut Merkel!

Cumhuriyet gazetesi Almanya, Türkiye geriliminde Almanya'nın yanında yer aldığı bir kere daha gösterdi.

Gündem düşmeyen Almanya-Türkiye kriziyle ilgili gazete bugün 1. sayfadan 'Son Umut Merkel' başlığıyla çıktı.

 

DAHA ÖNCE DE DESTEK VERMİŞTİ

Cumhuriyet daha önce de Büyükada kriziyle ilgili 'Almanya çok sert' manşetiyle Berlin'den yapılan açıklamaya satır satır yer vemişti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:49
  1. cumhuriyet
  2. merkel
  • aliali32 dk önce
    Bu fetonun gazetesindenbaşka ne beklenir adı cumhuriyet ama nerde bir Türkiye düşmanı varsa içte ve dışta kol kolalar bu feto,merkel,hatta şeytanla bile işbirliği yaparlar bu hainler topluluğu ve genellikle gazeteci kimliğindedirler tek şart vatana ihanet onun için cumhiriyet hainler partisi ve uyduruk genelbaşkanı kemal kılıçtaroğlunun da arkasındadırlar
  • ismetismet35 dk önce
    bir devlet bu kadar alay konusu yerden yere vurulamaz.hükümet gurur haysiyet şerefi önemsemiyorsa türk milletinin halkının gururu namusu şerefi haysiyeti var.
  • hrnhrn49 dk önce
    Başka bir kaset istiyoruz,değiştir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

O Cami ile ilgili anket tuzağı!
  1. O Cami ile ilgili anket tuzağı!
  2. Bakandan flaş bayram tatili açıklaması!
  3. HTŞ’den İdlib’te çetelere baskın
  4. DEAŞ bombalı araçlarla saldırdı...
  5. Güvenlik görevlisi zehirlenerek öldü
  6. Kilis'te yol güvenliğini "elektronik..
  7. 24 saat içinde 18 çocuk ve onlarca..
  8. Diyarbakır'da su kuyusuna düşen baba..
  9. Kırım'da Müslüman dayanışması
  10. Kemalist yazar Almanya, Rusya ve..
  11. Yeni Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu
  12. Katar krizinde geri adım! Az önce..
  13. Afganistan'da patlama: 4 kişi öldü
  14. Müslüman tutuklu açlık grevine başladı
  15. 201 çocuk öldü, 347'si engelli kaldı
  16. Uşak'ta 10 aylık evli kadın av..
  17. İstanbul Ümraniye'de otomobil içinde..
  18. Borsa ilk yarıda düştü
  19. Sakatata talep yükseliyor
  20. Cizre’de alçak tuzak! Yaralı polisler..
Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...