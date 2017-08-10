Arsız manşet: Son umut Merkel!

Cumhuriyet gazetesi Almanya, Türkiye geriliminde Almanya'nın yanında yer aldığı bir kere daha gösterdi.

Gündem düşmeyen Almanya-Türkiye kriziyle ilgili gazete bugün 1. sayfadan 'Son Umut Merkel' başlığıyla çıktı.

DAHA ÖNCE DE DESTEK VERMİŞTİ

Cumhuriyet daha önce de Büyükada kriziyle ilgili 'Almanya çok sert' manşetiyle Berlin'den yapılan açıklamaya satır satır yer vemişti.