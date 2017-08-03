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Arsin OSB’ye enerji takviyesi

Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin enerji sorununu çözecek ilk adım atıldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
Arsin OSB’ye enerji takviyesi

1990 yılında, günün şartlarına göre projelendirilen ve zamanla işletme sayısı ve işletmelerin kapasitelerindeki artış nedeniyle yetersiz kalan mevcut havai enerji nakil hattının yerine, yeni bir yer altı kablolu Enerji Nakil Hattı yapılması projesi ihaleye çıkarıldı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, “OSB’mizi besleyen enerji nakil hattı zaman içerisinde yetersiz kaldığından, önümüzdeki yıllar içerisinde firmaların enerji taleplerine cevap veremeyecek duruma gelecektik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sağlanan kredi desteği ile ihaleye çıkarılan yer altı kablolu Enerji Nakil Hattı tamamlandığında, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlanarak hat kayıpları minimum seviyelere indirilmiş olacaktır. Böylelikle enerjiyi daha verimli kullanarak ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacağız” dedi.

Çelebi, projelendirdikleri ve ihale aşamasına gelen yer altı kablolu Enerji Nakil Hattı için başta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak olmak üzere, kendilerine destek veren bölgedeki tüm siyasilere ve Belediye Başkanlarına teşekkür etti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
  1. Trabzon
  2. Süleyman Soylu
  3. Organize Sanayi Bölgesi
  4. Arsin
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