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Arsenal'i Mesut kurtardı

Middlesbrough'yu deplasmanda 2-1 yenen Arsenal'in galibiyet golünü, Mesut Özil kaydetti.

Arsenal'i Mesut kurtardı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 00:29

İngiltere Premier Lig'de oynanan 33. hafta maçında Arsenal, Middlesbrough'yu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 71. dakikadaki golüyle 2-1 yendi.

Kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Arsenal'i ağırladı.

Arsenal, Alexis Sanchez'in 42. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde gitti ancak Middlesbrough, Negredo'nun 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 71. dakikada Ramsey'in verdiği pası gole çeviren Mesut Özil, Arsenal'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

İki maç eksiği bulunan Londra ekibi, puanını 57'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu.

 
Etiketlermesut özilarsenal
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