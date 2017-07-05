Arsenal'den Alexandre Lacazette'e rekor maaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in, açıklaması an meselesi olduğu yeni transferi Alexandre Lacazette'e vereceği haftalık ücret belli oldu.

Mirror'da yer alan habere göre Fransız golcü İngiliz ekibinden haftalık 230 bin euro kazanacak. 5 yıllık sözleşmeye imza atacak oyuncunun takım içi dengeleri de etkileyeceği belirtiliyor. Takımın sözleşme uzatmaya yanaşmayan iki yıldızı Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in haftalık 160 bin euro kazandığı ve bu ücretin 280 bin ile 318 bin euro arasına yükseltilmesini istedikleri aktarıldı.

Sağlık kontrollerinin başarılı bir şekilde tamamlandığı ifade edilen Lacazette için Arsenal, Lyon'a ise bonuslarla beraber yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.