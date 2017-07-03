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Arsenal'dan Monaco'nun yıldızına tam 580 Milyon TL'lik teklif

Arsenal, Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgilendiği Kylian Mbappe için gözünü kararttı. Londra ekibi, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Fransızlar’a 145 milyon Euro teklif etti.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 03:32
Arsenal'dan Monaco'nun yıldızına tam 580 Milyon TL'lik teklif

İngiltere Premier Ligi’nde 13 senedir şampiyonluğa ulaşamayan Arsenal, önümüzdeki sezon zirve yarışında iddialı olabilmek adına kesenin ağzını açtı. Monaco’nun 18 yaşındaki futbolcusu Kylian Mbappe için Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerle mücadele eden Londra ekibi, Kırmızı-Beyazlılar’a 145 milyon Euro’luk (583 milyon TL) astronomik bir teklif yaptı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mbappe’nin sosyal medya hesabından Monaco yazısını silmesi de iddiaları güçlendirdi.

Monaco’dan açıklama

Fransız devinin teknik direktörü Leonardo Jardim, genç oyuncunun transferi hakkında konuştu. Yetenekli futbolcunun, takımda kalması gerektiğini söyleyen 42 yaşındaki çalıştırıcı, “Mbappe, çok yetenekli bir futbolcu. Bizimle beraber devam etmesini istiyorum ancak bu mümkün olmayabilir. Her zaman iyi futbolcularınızı takımda tutamazsınız” dedi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 03:32
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