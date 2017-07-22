Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arsenal Mesut Özil'i kadroda tutmak için servet teklif etti

Sanchez'i PSG'e kaptırmak üzere olan Arsenal, Mesut Özil'i kadroda tutmak için tüm şartlarını seferber ediyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:08
Arsenal Mesut Özil'i kadroda tutmak için servet teklif etti

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için kulübü Arsenal'le sözleşme görüşmeleri yürüten Mesut Özil'e dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Londra devi, birçok kulübün gözetimi altındaki Mesut'u kulüpte kalmaya ikna edebilmek için haftalık 280 bin pound, yani yaklaşık 1 milyon 300 bin TL ücret önerdi... 29 yaşındaki yıldız oyuncunun yıllık ücreti böylece 54 milyon 100 bin TL'yi bulacak.

Mesut'un bu teklife ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Öte yandan takımın bir diğer yıldızı Alexis Sanchez'in de kontratı tıpkı Mesut gibi 2018 yazında sona eriyor. Arsenal'in Şilili yıldızla tekrar anlaşma olasılığı ise düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:08
  1. Mesut Özil
  2. Arsenal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'deki değişim dikkatlerden kaçmadı!
    1. Bahçeli'deki değişim dikkatlerden..
    2. Rusya'ya giden tonlarca üzüm gittiği..
    3. AB'den Türkiye-Almanya krizine ilişkin..
    4. ''Galatasaray beni alsın bayılana..
    5. Demirtaş yine 'terör örgütü PKK'..
    6. Galatasaray'dan N'Diaye bombası!
    7. Katar'ın imdadına Türk malları yetişti
    8. Bursaspor gemileri yaktı 3 transfer daha
    9. Arsenal Mesut Özil'i kadroda tutmak..
    10. ABD'den İran'a ültimatom: Serbest..
    11. Başkan Fikret Orman Larin’i bedava..
    12. Almanya'yı korku sardı! Türk..
    13. İtiraf geldi: Terör örgütü YPG'nin..
    14. Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!
    15. Suudi Arabistan yanlışlıkla..
    16. Darbeci Semih Terzi'nin baldızı genel..
    17. Erdoğan'dan Körfez ülkelerine kritik..
    18. ABD Myanmar'a baskı yapıyor
    19. 'Hero' tişörtü giyen öğrencinin..
    20. 6 terörist öldürüldü
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!