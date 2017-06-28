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Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!

Arnavutluk’taki parlamento seçimlerinin iktidardaki Sosyalist Parti’nin kazandığını duyuran Başbakan Edi Rama, tüm destekçilerini bu zaferi başkenti Tiran’ın merkezinde kutlamaya davet etti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:57
Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu'nun son verilerine göre Sosyalist Parti, seçmenlerin yüzde 48.16 oyuyla 140 sandalyeli mecliste 79 sandalye almayı başardı. İkinci sırada, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin yüzde 28.73 oyla 43 sandalye aldığı, üçüncü sıradaki Entegrasyon için Sosyalist Hareket partisi de yüzde 14.38 alarak 19 sandalye alacak.

3 sandalye Adalet, Entegrasyon ve Birlik İçin Parti'nin alması bekleniyor. Kalan 1 sandalye de Libra hareketine kalabilir.

Sosyalist vekilleri tebrik eden Rama, "Bizden başka herkesin beklentilerine karşın bunu başardık. Arnavut halkı, görüşüne göre niyetini, hayalini ve umudunu hayata geçirecek insanları onurlandırdı. Zafer, omuzlarımıza yükleyebileceğimiz en büyük sorumluluktur" dedi.

"Devlet düzeni, yeni istihdam yeri ve refah isteyen Arnavutluk kazandı" diye kaydeden Rama, tüm destekçilerini başkent Tiran'ın merkezindeki İskender Bey Meydanı'nda toplanmaya çağırdı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:57
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  • ArsimArsim31 dk önce
    Edvin RamaErdoganinadami juzunus ajdin sizinda bizimdaArsim
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