Arnavutluk'ta bombalı saldırı: 2'si ağır 8 yaralı

İşkodra'da Öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili Arnavutluk Polisi tarafından basına yapılan açıklamaya göre, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralıların 3'ü başkent Tiran'a sevk edilirken, saldırıda hafif yaralanan 5 kişinin ise İşkodra'daki Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Polisin soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldığı ifade edildi.