Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arnavutluk sandık başında!

Arnavutluk'ta halk, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

25 Haziran 2017 Pazar 12:02
Arnavutluk sandık başında!

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a (TSİ 20.00) kadar sürecek. Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) verilerine göre, kayıtlı 3 milyon 452 bin 260 seçmen 5 bin 362 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçimde 18 siyasi partiden 2 bin 666 milletvekili adayı, 140 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor. Milletvekilleri 4 yıllık seçiliyor. Uluslararası toplumun da yoğun ilgi gösterdiği seçimi, 896’sı yabancı olmak üzere toplam 5 bin 351 gözlemci takip ediyor.

Seçim kararı, muhalefetin 18 Şubat’ta başlayan ve üç ay süren protestosu ile meclis çalışmalarını boykot etmesinin ardından 18 Mayıs'ta Arnavutluk Başbakanı ve Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı Edi Rama ile muhalefet lideri ve Demokratik Parti (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha'nın anlaşmaya varması sonucu alınmıştı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:02
  1. Arnavutluk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 terörist öldürüldü
    1. 4 terörist öldürüldü
    2. Rejim güçleri El Bab'a sızmaya çalıştı
    3. Göstericiler üsse girmek istedi!..
    4. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mutsuzum..
    5. Trump'tan büyük saygısızlık! 21 yıllık..
    6. Yalçın Topçu: Öleceksek adam gibi..
    7. El Bab'da bayram...
    8. Bakan müjdeyi verdi! 3 yeni havalimanı..
    9. AB en fazla aracı Türkiye'den alıyor
    10. Askeri konvoyun geçişi sırasında..
    11. Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması!
    12. Rusya'ya kavun ihracatı arttı
    13. Baharat ihracatında liderlik Ege'de
    14. Araplar Türk çikolatasına doyamadı
    15. Kastamonu'da patlama!
    16. Heyelanın yuttuğu köyden 24 ceset..
    17. Bursa’da korkutan balık ölümleri
    18. Müjde! Okullarda mescit ve abdesthane...
    19. Yeni parti kuracaklar mı? İşte cevabı...
    20. Galatasaray, Katarlı Roberto Carlos'u..
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali