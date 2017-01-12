Arnavutlar Fransa Büyükelçiliğinde önünde protesto eyleminde

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Eski Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay’ın Paris’te tutuklanmasını protesto etmek amacıyla bugün yüzden fazla Arnavut öğrenci, Aydın ve eski UÇK askerleri Üsküp’teki Fransa Büyükelçiliği önünde toplandı.

Haradinay’ın serbest bırakılmasını isteyen protestocular, Fransa’nın Arnavutlarla var olan ilişkilerini zedelememesini talep etti.

Fransa, 5 cak’ta Ocak’ta birkaç yıl önce Sırbistan tarafından yayınlanan tutuklama emri dolayısıyla havaalanında Haradinay’ı gözaltına almıştı.

Haradaina Lahey Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından iki kez açılan davalardan berat etmişti.

Sırbistan’daki Savaş Suçları Savcılığı ise Haradinay hakkındaki soruşturmayı genişletmek amacıyla çalışmalara başladı. Sırbistan dün de Haradinay’ın kendilerine iade edilmesi için resmi talepte bulunmuştu.