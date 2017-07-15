Arnavutköy’den yola çıkan bisikletliler Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştı
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Arnavutköy’den yola çıkan 250 bisikletli Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrine ulaştı. Kabir başında bisikletlileri Şehitstsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir karşıladı.15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:39
Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Arnavutköy Belediyesi Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu düzenlemiş, Vadi Park’tan start alan etkinliğe; Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, sporcular ve çok sayıda vatandaş katılmıştı. 6 gün boyunca pedal çeviren 250 bisikletli bugün ŞehitAstsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrine ulaştı. Burada bisikletlileri Şehit Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir karşıladı. Bisikletliler, Şehit Halisdemir’in kabrinde dua etti.