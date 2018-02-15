Arnavutköy'de bulunan cesetlerin sırrı çözüldü
İstanbul Arnavutköy'de yol kenarında cesetleri bulunan iki kişiden kadının kimliği belirlendi. kadın cesedinin Suriye uyruklu N.K'ye (40) ait olduğu belirlendi. Ayrıca kadının hamile olduğu tespit edildi.15 Şubat 2018 Perşembe 09:14
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam saatlerinde Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış şekilde bulunan cesetlere ilişkin yapılan çalışma sonucu kadının kimlik bilgisine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede kadın cesedinin Suriye uyruklu N.K'ye (40) ait olduğu belirlendi. Ayrıca kadının hamile olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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