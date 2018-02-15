Arnavutköy'de bulunan cesetlerin kimlikleri belirlendi

Arnavutköy, Deliklikaya tren yolu mevkinde önceki gün yol kenarında ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılmış iki ceset bulunmuştu. Cesetlerin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlikleri tespit edildi.



Cesetlerden kadın olanının Suriye uyruklu 1 buçuk aylık hamile olan Nısrın Kırıdı'ya erkek cesedinin ise Lübnanlı eşi Muhamet Kırıdı'ya ait olduğu belirlendi. Çiftin Türkiye'de tektsil işiyle uğraştıkları öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Kırıdı çiftinin, olayın olduğu gün Suriye uyruklu iki kişi tarafından evlerine kadar takip edilerek paralarının gasp edildiğini ardından öldürüldüğünü belirledi. Şüphelilerin polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇOCUK ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken çiftin kayıp olan 10 yaşındaki çocuklarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.