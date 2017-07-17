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Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı

Muğla'da akşam yemeğinden sonra armut yemesinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Esma Topçu'ya Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, kalp damarlarında üzüm tanesi büyüklüğünde baloncuklar oluştuğu belirlendi. Zehirlenme sonucu ölmediği bildirilen Topçu'nun ölümüyle ilgili kesin raporun daha sonra çıkacağı belirtildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:24
Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalaklı Mahallesi'ndeki evlerinde, geçen cumartesi günü saat 20.00 sıralarında, babası Muhammet Topçu, annesi Pınar Topçu ve ablası Emine Topçu ve bir grup arkadaşıyla ile bahçeden topladıkları armutlardan yiyen Esma Topçu, bir süre sonra rahatsızlanıp kusmaya başladı. Bunun üzerine küçük kız, ailesi tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Boğazı tahriş olduğu belirlenen Topçu'ya serum takıldı. Ancak, buna rağmen hayati foksiyonlarının kötüye gitmesi üzerine çocuk doktoru çağrıldı. Doktorun müdahalesine rağmen  Esma, yaşamını yitirdi.

Esma'nın Muğla Adli Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi Köyceğiz'in kırsal Pınarköy Mahallesi'ne götürüldü. Burada Pınarköy Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

KALP DAMARLARINDA BALONCUKLAR

İki çocuğundan birini toprağa vermenin acısını yaşayan, bahçıvanlık yapan 40 yaşındaki Muhammet Topçu, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda, kızının ölüm nedeninin zehirlenme olmadığının söylendiğini belirtti. Baba Topçu, "Kusmaya bağlı boğazında tahriş meydana gelmesinin doğal olduğu ama otopsideki ilk bulgularda kalp damarlarında üzüm taneciği büyüklüğünde baloncuklar olduğu belirtildi. Ama ölüm nedeniyle ilgili kesin sonucun 1.5 ay sonra çıkacağı da açıklandı" dedi.Anne 36 yaşındaki Pınar Topçu da kızlarını kara toprağa vermenin acısını yaşadıklarını belirtip, "Yavrumdu o benim, ciğerimdi. Allah onu bizden aldı. Kızımı gözümün önünden beş dakika bile ayırmadım. Çocuğumun daha önceden herhangi bir şikayeti de yoktu. Ne oldu ise birden oldu. Ölüm nedeni yediği armuttan kaynaklanmamış. Yüreğimiz yanıyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:24
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