Arkalarına bakmadan kaçıyorlar!

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri yakınında ormanlık alanda başladıktan sonra rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınla mücadele gece boyunca karadan sürdü.



Havadan müdahaleye ise akşam karanlığı başlayınca ara verilmişti. Günün ağarmasıyla üçer helikopter ve amfibi uçak yeniden devreye sokuldu.



Arazide İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.



Jandarma ve polis ekipleri ise tahliye edilen söz konusu mahallelere görevliler dışında kimsenin girmesine müsaade etmiyor.



Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek veriyor.



Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle bölgedeki üç mahalle boşaltılmıştı. Yangına havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara vermiş, karadan 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile mahalleliler söndürme çalışmalarına katılmıştı.

