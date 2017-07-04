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Arkalarına bakmadan kaçıyorlar!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

04 Temmuz 2017 Salı 08:37
Arkalarına bakmadan kaçıyorlar!

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri  yakınında ormanlık alanda başladıktan sonra rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana  yayılan yangınla mücadele gece boyunca karadan sürdü.
 
Havadan müdahaleye ise akşam karanlığı başlayınca ara verilmişti.  Günün ağarmasıyla üçer helikopter ve amfibi uçak yeniden devreye sokuldu.
 
Arazide İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaşanabilecek  olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
 
Jandarma ve polis ekipleri ise tahliye edilen söz konusu mahallelere  görevliler dışında kimsenin girmesine müsaade etmiyor.
 
Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye  Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek veriyor.
 
Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz  mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık  100 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle bölgedeki üç mahalle boşaltılmıştı.  Yangına havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme  uçağı, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara vermiş, karadan 21 arazöz,  17 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile mahalleliler  söndürme çalışmalarına katılmıştı.
 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 08:37
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