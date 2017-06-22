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Arkadaşlarından etkilenerek Müslüman oldu

ABD'de Müslüman bir baba ve Hristiyan bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Alanna Dilara Gür, arkadaşlarından etkilenerek yaz tatilini geçirmek için geldiği memleketi Sinop'ta Müslüman oldu.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:57
Arkadaşlarından etkilenerek Müslüman oldu

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getiren ABD vatandaşı Dilara Gür, İslamiyet'i seçti.

Daha önce Hristiyan olan Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de çevresinde çok sayıda Müslüman arkadaşı bulunduğunu söyledi.

Arkadaşlarından etkilenerek İslam dini hakkında araştırma yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Gür, "Araştırdıkça İslam'ın insanlığa, barışa, sevgiye, kardeşliğe çok değer veren güzel bir din olduğunu anladım. Müslüman olmaya karar verdim. Dedemi ziyarete geldiğimde Müslüman olmak istediğimi söyledim. Şimdi Müslüman oldum, tarif edilemez bir huzura kavuştum." ifadelerini kullandı.

Müftü Çelik de Gür'e İslam dini ve kültürü hakkında detaylı bilgiler içeren kitap seti ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

 

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:57
  1. ABD
  2. Alanna Dilara Gür
  3. İslamiyet
  4. Müslüman
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