Arkadaşları ve mahalle muhtarı onu anlattı... İşte kendi küçük, vatan sevdası büyük şehit Eren...

Kendi küçük, vatan sevdası büyük Eren'in şehit edilmeden önce neler yaşandı? Köprüyanı Mahallesi Muhtarı Nurettin Reis, bölgede yaşanan son terör saldırısından bir süre önce bölgede yine erzak hırsızlığı yaşandığını ve konu hakkında da ihbarda bulundukları jandarma güçlerince inceleme ve bazı tespitlerde bulunduklarını söyledi.

Eren Bülbül'ün akrabalarının kendisini arayarak bölgede teröristlerin olduğunu ve bir evden erzak çaldıklarını söylediğini belirten Muhtar Reis, "Mahallede son yaşanan olaydan iki gün önce bana gelen bilgide 'Hasan'ın evini soydular' diye beni Eren'in akrabaları aradı. Burada teröristlerin olduğunu ve evin camını, kapısını kırarak evdeki gıda maddelerinin hepsini adlıklarını söylediler. Ben de durumu jandarmaya bildirdim. Daha sonra eve gelerek tespit yaptıktan sonra bu olayı teröristlerin gerçekleştirdiğini anladılar. Ondan sonra da cuma günü Eren askerlerle buluşup cuma namazını kıldı. Sonra amcası, Eren'i evi askerlere göstermek için gönderdi. Eve geldiklerinde de bu olay oldu" dedi.

KOMUTAN: BU BÖLGEDE TERÖRİSTLER VAR

Bölgede rütbeli bir komutanın kendisine "Muhtarım bu bölgede teröristler var burada tehlike var" dediğini anlatan Muhtar Nurettin Reis, şunları söyledi:

"Beni olaydan iki gün önce bir komutan aradı. 'Biz bunları yakalayıp vurmasak, bölgeyi temizleyemesek bunlar kışı burada geçirecek, başımıza sıkıntı olacaklar' dedi. Daha sonra bana 'Bize bölgeyi iyi bilen 2 kişi bul, bizimle gezecek' dediler. Bunun üzerine ben de bu konuda girişimlerde bulundum, köylülere haber saldım. Kimse 1300 lira maaşla bu işi yapmak istemedi. Bazıları tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Eren'i iyi tanıyorum benim öğrenci servisim var onunla okula gidiyordu. Eren ailesi fakirdi. Tatilde yaylada ot kesiyor burada fındık topluyordu. Çalışkan bir çocuktu. Bölgede teröristlerin Meryemana mevkii ve civarında olduklarını duymuştuk 2 grup oldukları söyleniyordu."

ARKADAŞLARI: EREN 'VATAN İÇİN CANIM FEDA' DERDİ

Terör saldırısında yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün adını taşıdığı İmam Hatip Lisesi'ndeki sınıf arkadaşları da gözyaşı dökerek Eren'in mezarında dua etti. Eren Bülbül'ün sıra arkadaşı Cemre Sabun Eren'in çok dürüst biri olduğunu ve kendisiyle kardeş gibi olduklarını anlatarak şunları söyledi:

"Eren çok iyi bir çocuktu. Okul dışında da görüşürdük bazen o biz de ben de onlarda kalırdım. Beni hiç kırmazdı, çok dürüst biriydi. Sınıfta bazen konuşurduk 'Vatan için canım feda' derdi, hep askere gidip şehit olmak istediğini söylerdi. 'Şehit olursam arakamdan ağlayın' derdi. Kardeş gibiydik. Trabzonspor'u çok severdi. Durumu kötüydü biz de her şeyimizi onunla paylaşırdık. Kıyafetlerimizi bile ortak kullanırdık. Geçen hafta beni aradı İstanbul'a gideceğini pantolonu ve ayakkabısı olmadığını söyledi. Ben de bir mağazadan alarak Çağlar abisiyle ona yolladım. Parasının önemli olmadığını ne zaman müsait olursa ödeyebileceğini söyledim. Cumartesi günü Maçka'ya çalıştığım işyerine geldi ve bana parayı verdi. Ben de 'Acelesi yoktu niye şimdi getirdin' dedim. O da bana 'Belli mi olur belki seni bir daha bulamam, göremem' dedi ve gitti. Sonra da bu olayı duydum. Çok üzgünüz."