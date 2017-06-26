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Arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı!

Sivas'ta görev hazırlığı için birliklerine giden askerlerin bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu Uzman Onbaşı Hamza Dede hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı. Silah arkadaşları, şehit onbaşıyı gözyaşlarıyla uğurladı

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:28
Arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı!

    Sivas Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı emrindeki Jandarma  Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin (25) kullandığı 58 TY 613 plakalı Otomobil,  Sivas-Ankara karayolu Devlet Su İşleri kavşağında refüje çarptı.

    Sürücü ile jandarma uzman onbaşılar Murat Yalçın (23), Mevlüt Gümüş  (23), Bekir Kara (23), Sefa Özdemir (23) ve Muhammet Tekin (23) yaralandı.

    Kentteki Hastanelere kaldırılan yaralılardan Dede, Cumhuriyet  Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahalelere  rağmen kurtarılamadı.

   Askerlerin, Yıldızeli ilçesi Banaz köyünde düzenlenen 28. Pir Sultan  Abdal Kültür Etkinlikleri için görevlendirildiği, kıyafet değiştirme ve  teçhizatlarını almak üzere birliklerine giderken kazanın meydana geldiği  bildirildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

Hastane morgundan alınan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi konvoy eşliğinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na götürüldü. Burada şehidin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniöversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy, bazı protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Kuran okunması ve dua edilmesinin ardından omuzlara alınan şehit Dede'nin cenazesi, apron girişinde bekleyen cenaze aracına kadar taşındı. Bu sırada tabutun taşınmasına eşlik eden ve aynı kazada hafif yaralandıktan sonra taburcu edilen silah arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Askerleri, diğer arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi, askeri uçak ile memleketi Manisa'ya gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:28
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