Arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı!

Sivas Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı emrindeki Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin (25) kullandığı 58 TY 613 plakalı Otomobil, Sivas-Ankara karayolu Devlet Su İşleri kavşağında refüje çarptı.

Sürücü ile jandarma uzman onbaşılar Murat Yalçın (23), Mevlüt Gümüş (23), Bekir Kara (23), Sefa Özdemir (23) ve Muhammet Tekin (23) yaralandı.

Kentteki Hastanelere kaldırılan yaralılardan Dede, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Askerlerin, Yıldızeli ilçesi Banaz köyünde düzenlenen 28. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için görevlendirildiği, kıyafet değiştirme ve teçhizatlarını almak üzere birliklerine giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hastane morgundan alınan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi konvoy eşliğinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na götürüldü. Burada şehidin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniöversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy, bazı protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Kuran okunması ve dua edilmesinin ardından omuzlara alınan şehit Dede'nin cenazesi, apron girişinde bekleyen cenaze aracına kadar taşındı. Bu sırada tabutun taşınmasına eşlik eden ve aynı kazada hafif yaralandıktan sonra taburcu edilen silah arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Askerleri, diğer arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi, askeri uçak ile memleketi Manisa'ya gönderildi.