Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arkadaşının yerine sınava giren şahıs yakalandı

Ehliyet sınavına arkadaşının yerine giren bir kişi yakalandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:29
Arkadaşının yerine sınava giren şahıs yakalandı

Olay Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda bulunan elektronik sınav salonunda meydana geldi. Ehliyet almak için sınava girmesi gereken M. Ö. yerine sınava arkadaşı Y. Y. girmek istedi. Joker olarak sınava girmeye çalışan Y.Y. sınav salonu görevlisi tarafından kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Sınav salonunda sınav görevlileri tarafından yakalanan Y.Y. ve yerine girdiği arkadaşının çıkmasını bekleyen M.Ö. görevliler tarafından Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Yetkililer ise Ankara’dan kamera ile sınav boyunca gözetlenen salonda başkasının yerine girmenin imkansız olduğunu belirterek, elektronik sınav merkezi açıldığı günde bu yana 4. Joker vakasının yakalandığını dile getirdiler.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:29
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Düzce
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle karşılık veririz
    1. Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle..
    2. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    3. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    4. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    5. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    6. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    7. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    8. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    9. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    10. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    11. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    12. NATO panikte... daha fazla asker..
    13. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    14. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    15. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    16. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    17. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    18. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    19. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    20. Müslüman bebeğin ölümüne sebeb oldular
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...