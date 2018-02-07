THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arkadaşının yerine kazayı üstlenecekti! Polisin tek lafı ile kararından vazgeçti

Ereğli ilçesinde, refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şeref B. kazayı kendisinin yaptığını iddia etti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:38
Arkadaşının yerine kazayı üstlenecekti! Polisin tek lafı ile kararından vazgeçti

Polisin, "Kazayı senin yaptığından emin misin? MOBESE kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor" demesi üzerine Şeref B. kazayı kendisinin yapmadığını itiraf etti. Aracı kullandığı belirlenen Tezcan K.'nın yapılan muayenesinde 71 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Kaza, akşam saatlerinde, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tezcan K. idaresindeki 67 UF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen otomobildeki, Şeyda Nur E.(25) ve Bahar K. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde inceleme yapan polisin yanına gelen Şeref B., kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Aracı emanet aldığını ve şokta olduğunu iddia eden Şeref B.'ye inanmayan polis, "Kazayı sen yapsan üstün başın yağ, su olurdu. Kazayı senin yaptığına emin misin? Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor. Sürücü sen değilsen işlem yapılır" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Şeref B., kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Şeref B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yapılan araştırmada kazayı Tezcan K.'nın yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Tezcan K., hastanede yapılan kontrolde 71 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:38
  1. Zonguldak
  2. Trafik kazaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önemli S-400 açıklaması! 'Artık Ankara ile...'
    1. Önemli S-400 açıklaması! 'Artık Ankara..
    2. Katil İsrail askerleri Filistinli..
    3. AK Partili Orhan Miroğlu'nun büyük acısı
    4. O ülkede dini tarikata operasyon!
    5. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması:..
    6. AK Partili vekilin oğlu hayatını..
    7. Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    8. Cyle Larin için ağır sözler! 'Bu..
    9. Büyük sanal para birimleri yeniden..
    10. Amerika'dan 'Taner Kılıç' açıklaması
    11. Kartal'da Çocuk Esirgeme Kurumu..
    12. Haciz uygulamasına yeni düzenleme
    13. İntihar saldırısı tank atışıyla..
    14. "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un..
    15. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    16. Tayvan'da feci görüntüler gün ağarınca..
    17. Hükümetten flaş 'vize' açıklaması:..
    18. Pes dedirtti! Araba çalmak için icat..
    19. Hayvansal üretim istatistikleri belli..
    20. Mehmet Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin'..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...