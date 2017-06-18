İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek burkan görüntüleri

Yanındaki arkadaşına araba çarptığını gören köpek, arkadaşını tekrar hayata döndürmek istiyor. Bu görüntüler ise izleyenleri derin bir kedere boğdu.

18 Haziran 2017 Pazar 16:13
Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 16:13
  1. Arkadaşına araba çarpan köpek
  2. yürek burkan görüntüler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ömre bedel, bin aydan daha hayırlı gece geliyor
    1. Bir ömre bedel, bin aydan daha hayırlı..
    2. Cinayet zanlısı domuz sanılarak vuruldu!
    3. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    4. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
    5. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
    6. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
    7. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
    8. Kordon kanı aile fertlerinde de..
    9. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
    10. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
    11. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
    12. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
    13. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
    14. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
    15. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
    16. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
    17. Türk Lirası tekrar favori para haline..
    18. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
    19. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
    20. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı