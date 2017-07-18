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Arkadaşı bayıldı! Böyle eşek şakası yapılmaz!

Elektrikli testereyle kalas kesen kişinin yaptığı eşek şakası arkadaşını bayılttı. İşte o anlar...

18 Temmuz 2017 Salı 11:13
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:13
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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