Arkadaş ısrarı, ölümden saniyelerle kurtardı

Bayrampaşa’da bir tekstil firmasında esnaflık yapan Halis Sözeri isimli esnaf ölümün eşiğinden saniyelerle döndü. Halis Sözeri, çalıştığı dükkandan çıkarak kaldırıma oturdu. Bu sırada yan taraftaki dükkana gelen mallar calaska ile dördüncü kata çekiliyordu. Halis Sözeri’nin tehlikeli yerde oturduğunu fark eden bir başka esnaf ise oradan kalkması için uyarıda bulundu. Ancak uyarıya aldırış etmeyen Sözeri, kaldırımda oturmaya devam etti. Tehlikenin farkında olan Sözeri’nin arkadaşı ise kalkması için ısrar edince Sözeri de kalkmak zorunda kaldı. Sözeri’nin kalkmasından saniyeler sonrayukarı doğru çekilen calaska halattan çıkarak yere çakıldı. Calaskanın oturduğu yere düştüğünü gören Halis Sözeri, kısa bir şaşkınlık geçirdikten sonra kendisini oradan kaldıran arkadaşına sarılarak teşekkür etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Halis Sözeri’nin dükkan çıkarak calaskanın yukarı doğru çekildiği kaldırımın hemen üstüne oturduğu görülüyor. Arkadaşları ise onu oradan kaldırmaya çalışıyor. Sözeri’nin ısrarlara dayanamayarak kalktın saniyeler sonra ise calaskanın halattan kurtularak yere çakıldığı görülüyor.

Saniyelerle hayatta kalmayı başaran Halis Sözeri, yaşadığı o anları İHA mikrofonlarına anlattı. Oturduğu yerden arkadaşının ısrarı ile kalktığını belirten Sözeri, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah’ın takdiri işte yaşayacak ömrümüz varmış ama arkadaşım kalkmam için çok ısrar etti. Kalktıktan saniyeler sonra calaska oturduğum yere düştü” diye konuştu.

Halis Sözeri’yi ısrarla oturduğu yerden kaldıran Kemal Baydüz, “Arkadaşlarla dükkanın önünde çay içiyordum. Yük taşındığını gördüm. Altında da Halis ağabey oturuyordu. Bende kendisini uyardım orada oturmaması için ama beni önce dinlemedi. Bende bunun üzerine ısrarla kalkmasını yanıma gelmesini istedim. Israr edince dayanamadı kalktı yanıma geldi. Yanıma geldikten saniyeler sonra calaska düşünce şoka uğradı. Benim sanki içime doğmuştu. Onun için ısrar ettim. Şükür bir can kaybı olmadan bu olayı atlattık” dedi.