Arkadaş cinayeti yargı önünde

Geçen nisan ayında Soğanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hüseyin Satı (23) ile parkta oturan 22 yaşındaki Veysel Uğurcan C., kısa süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kafasına bira şişesiyle darbe alan Veysel Uğurcan C., Hüseyin Satı’yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, şüpheli tutuklandı.

"Kafama bira şişesi ile vurdu"

Sanık hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkemede ifade veren sanık, "Arkadaşım Özgür G., motosikletle bana gezme teklif edince kabul ettim. Parkta oturuyorduk. Daha sonra Hüseyin Satı ve Mümin G., geldi. Motoru Mümin kullanıyordu. Bu sırada ben Özgür ile bankta otuyordum. Hüseyin ve Mümin yanımıza geldi. Mümin, Özgür’e bu motoru nereden aldığını söyledi. Özgür, kendisinin olduğunu söyleyince, Hüseyin onun eline vurdu. Ayağı kalkınca bu sefer Hüseyin kafa attı. Az ilerideki Furkan ile Sercan yanımıza gelip, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bunun üzerine Özgür’ü alıp olay yerinden ayrılmak istedim. Motorla parkın ilerisine doğru gittik. Bunun üzerine Hüseyin ve Mümin beni motordan indirmeye çalışıp, motorun kendilerinin olduğunu iddia ettiler. Ben Mümin ile konuşurken, Hüseyin arkamdan bira şişesi ile kafama vurdu. Elinde kırılan bira şişesinin ucunu görünce panikledim. Cebimdeki ekmek bıçağını Hüseyin’e doğru savurdum. Hüseyin ile Mümin daha sonra ayrıldı" dedi.

"Sanık ile eşim arasında arkadaşlık yoktur"

Hayatını kaybeden şahsın eşi Damla Satı ise, "Hüseyin 2 çocuğumun babasıdır. 00.20 sıralarında Mümin beni arayıp eşimin yaralandığını söyledi. Eşim benim çocukluk arkadaşımdır. Ben onun bütün arkadaşlarını tanırım. Ama sanığın eşimle arkadaş olmadığını bilmiyorum" diye konuştu.

Olayı gören Mümin G. ise, "Biz bütün gün Hüseyin Satı ile beraberdik. Hüseyin ağabey ile parkta alkol aldıktan sonra Mahmudiye Parkına indik. 4 kişi oturuyorlardı. Karşı banka bizde oturduk. Ellerinde ampul gördüm ve Veysel tiner çekiyordu. Biz de biraları açtık ve motor yüzünden Özgür ile tartışıyorduk. Hüseyin Satı ile sanık arkadaydı. Şişeyle vurulma olayının ardından sanık Hüseyin Satı’yı bıçakladı. İkisi arasında daha önceden kavga ettikleri için bir husumet vardı" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.