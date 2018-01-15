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Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Beşiktaş'ın çok tehlikeli bir takım olduğunu vurguladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:13
Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'ten tur hakkında flaş açıklamalar geldi. Bayern Münih'te 9. sezonunu geçiren Arjen Robben, Beşiktaş maçlarının çok zorlu geçeceğini söyledi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM"

Beşiktaş maçlarına iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Robben, "Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kolay maç olmaz. Beşiktaş grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım. Onlara karşı iyi hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Güçlü bir takım olduklarını dile getiren Robben, "Şu anda tam istediğimiz seviyede değiliz ancak her şeyi kazanabiliriz. Çok çalışmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

KARİYER AÇIKLAMASI

Teklifler aldığını söyleyen Robben, "Bayern Münih kontrat yenilemezse sezon sonunda serbest kalacağım. Ancak endişelenmeye gerek yok. Birkaç teklif aldım" dedi. Bayern Münih'te 9. sezonunu geçiren 33 yaşındaki Hollandalı, bu sezon 19 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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