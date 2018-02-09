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Arjen Robben'den Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak sözler!

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Arjen Robben Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli olduklarını dile getirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 13:02
Arjen Robben'den Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak sözler!

İşte Robben'in Beşiktaşlıları kızdıracak Şampiyonlar Ligi açıklamaları...

Carlo Ancelotti'nin görevinden ayrılması ve yerine Jupp Heycnkes'in takımın başına geçmesinin pozitif katkısına vurgu yapan Arjen Robben, "Teknik direktör değişikliğinden bu yana takım olarak gelişimimiz çok etkileyici. Şampiyonlar Ligi'nde şansımızı yükseletecek ritmi tutturmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Ligdeki puan farkı takımı rahatlatır ve Şampiyonlar Ligi'ni etkileyebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Robben, "Hayır, yeterli deneyime ve lider oyuncuya sahibiz. Ayırca büyük sahnelerde neye ihtiyaç duyulduğunu bilen bir teknik adamımız var. Hiçbir risk yok" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih, Bundesliga'da 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve ikinci sıradaki Leverkusen'e 18 puan fark attı.

 

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 13:02
  1. Arjen Robben
  2. Bayern Münih
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Beşiktaş

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